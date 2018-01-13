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В Псковской области похолодает до -14 градусов

13 Января 2018 - 11:07
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Сегодня по данным Псковского гидрометцентра, в некоторых районах области   ожидается  похолодание до -14 градусов.
В целом температура по области: ночью  -6…-11, местами до -14, днем -2…-7 .
Облачность переменная, без осадков, ветер юго-западных  направлений 2-7 м/сек.
Атмосферное давление высокое.
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