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Жилые дома, квартира, цех и автобус горели в Псковской области в минувшие сутки

13 Января 2018 - 09:33
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За прошедшие сутки  в Псковской области  спасатели ликвидировали  5 техногенных пожаров.

О возгорании в автобусе  в деревне Торчилово, Гультяевской волости Пустошкинского  района  сообщили в 15. 20 12 января . Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.

В этот же день  горел  цех ОАО «ПЗМП» по адресу: г. Псков, ул. Индустриальная. Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 16 человек.

В  Островском  районе,  на улице Звездная в деревне Дуловка Островской волости горела квартира.  Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

в  Великих  Луках,  на улице Рабочая, д.3 произошло  задымление в жилом доме. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек.

В  Гдовском  районе горел  жилой дом по адресу :   Полновская волость, с. Ямм, улица  Исполкомовская.  Пожар тушили  3 единицы техники, 6 человек. 
 
 Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.
 
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