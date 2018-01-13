Васильев день, или канун Нового года по старому стилю, отмечается сегодня по народному календарю

Сегодня по народному календарю - канун Нового года по старому стилю, или Васильева дня. В этот день по церковному календарю чествовали святителя Василия Кесарийского — богослова, жившего в 4 веке в Каппадокии.



Изобретение иконостаса, а также авторство множества проповедей приписывают именно Василию Кесарийскому.



Вечер накануне Нового года наши предки называли щедрым. Хозяйки готовили щедрый стол, чтобы хватило угостить всех знакомых и соседей, зашедших в гости. Считалось, что богатый стол обеспечит хозяину достаток на весь год. Особое место занимали блюда из свинины, так как святой Василий считался покровителем свиноводов. Кроме того, свинья символизировала плодовитость и благополучие. В пословицах об этом дне говорится: «Свинку да боровка для Васильева вечерка»; «Не чиста животина свинья, да нет у Бога ничего нечистого — Василий Зимний освятит!».



Обязательно в этот день варили кашу. Обряд совершался до рассвета; когда каша поспевала, хозяйка вынимала горшок из печи, и вся семья начинала его рассматривать. Если горшок треснул или каша выходила неудачная — это предвещало худое. Если же каша получалась пышной и вкусной, ждали счастья для всего дома.



В этот день стряхивали снег с яблонь . Делали это непременно в полночь, чтобы яблоки уродились.

В Васильев вечер обязательно гадали. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется. Также ночью следовало следить за погодой: если ветер дул с юга, это означало жаркий и благополучный год; если с запада — к изобилию молока и рыбы; с востока — к урожаю фруктов и ягод. А вот много пушистого инея на деревьях предвещало хороший медосбор.