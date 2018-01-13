Псковских журналистов поздравил полномочный представитель президента России в Северо-Западном округе Александр Беглов



Сегодня, 13 января, в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, СМИ, журналистов — День российской печати.

В этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и не имела постоянного названия - «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские».

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов поздравил псковских журналистов с профессиональным прездником.



"Дорогие друзья! Журналисты, сотрудники редакций, телерадиокомпаний, работники издательской и полиграфической сферы!



Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником, с Днем российской печати!" - сказано в письме.



"В нашей стране особое отношение к прессе: ей доверяют и к ней прислушиваются, она во многом определяет общественные настроения, является надежным посредником в диалоге власти и общества.



Трудно переоценить роль региональных журналистов и районных средств массовой информации, которые наиболее близки к народу. Объективность, неравнодушие к заботам и трудностям людей и, главное, желание помочь не только конкретному человеку, но и найти решение проблемы в целом, региональные журналисты демонстрируют на ежегодном окружном конкурсе Северо-Западного федерального округа «СеЗаМ», лауреаты которого в своих творческих работах ярко и талантливо раскрывают наиболее важные для читателей темы.



Журналистов Северо-Западного федерального округа всегда отличает высокая профессиональная ответственность. Вот уже на протяжении 17 лет представители СМИ со всех уголков СЗФО активно используют площадку Ассоциации средств массовой информации Северо-Запада для возможности открыто и откровенно обсудить темы, имеющие актуальное значение для развития общества и государства, для решения политических, экономических и социальных вопросов.



Хочу выразить благодарность журналистам, которые в своей работе не забывают о социальной ответственности, объективно оценивают ситуацию, не сглаживают проблем и не замалчивают ошибок, но в тоже время отмечают достижения, позитивные изменения, которые делают лучше нашу жизнь.



Сегодня, в век информационных технологий, когда развитие интернета изменило работу журналиста, особенно важным становится способность уйти от стереотипов, творчески подходить к своему делу, быть незаурядным и креативным. Желаю всем работникам средств массовой информации неиссякаемых источников информации, творческих находок и благодарных читателей! Успехов, здоровья и благополучия вам и вашим близким! "

