Псковской областной типографии больше не грозит банкротство
12 Января 2018 - 15:29Главная → Хроника дня
Власти Псковской области окажут финансовую помощь Псковской областной типографии, которая оказалась на грани банкротства, заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
«Мы до визита к вам занимались этим вопросом, сегодня обсудили, и я принял решение оказать поддержку областной типографии в погашении кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета. Для нас важно сохранить рабочие места и вдохнуть жизнь в одно из старейших предприятий региона, чтобы оно успешно перешагнуло 100-летний рубеж. Для выхода предприятия из кризиса нужно увеличить загрузку мощностей типографии и вести эффективный маркетинг и менеджмент», — сказал руководитель региона на встрече с трудовым коллективом, которая состоялась в пятницу, 12 января, в канун Дня российской печати.
Сообщение было встречено аплодисментами. «Мы в свою очередь будем стараться работать на благо предприятия и Псковской области», — сказали в ответ сотрудники и поблагодарили врио губернатора за поддержку. В память о встрече они вручили Михаилу Ведерникову книги, напечатанные в типографии. «Спасибо большое. Детям будет что почитать», — ответил он.
Руководитель области также поинтересовался мнением работников предприятия о возможности переезда типографии в более просторные помещения, но не в центре города. По его словам, это позволит сэкономить на арендной плате, но увеличить количество сотрудников и закупить новое оборудование для повышения конкурентоспособности предприятия. «Мы только за», - ответили специалисты.
Добавим, что вопрос сохранения типографии находится на личном контроле Михаила Ведерникова с самого начала его работы в регионе. К своему 100-летнему юбилею, в силу разных причин, старейшее полиграфическое предприятие Псковской области подошло с целым рядом накопившихся за последние годы проблем. Но, учитывая его значимость, областные власти не остались в стороне и, несмотря на трудности областного бюджета, нашли возможность выделить порядка 6 млн рублей на ликвидацию долгов по кредитам.
В ходе визита врио губернатора осмотрел производственные цеха и обсудил возможные пути возрождения предприятия с его руководством.
Псковская областная типография работает с 1918 года и занимается производством книг, журналов, газет, бланков и листовок тиражом от 500 до 100 тыс экземпляров. Типография также оказывает услуги по переплету документов, дипломных работ, реставрации книг, уничтожению документов и приему макулатуры. На сегодняшний день среднесписочная численность работников составляет 22 человека, средняя заработная плата — более 24 тыс рублей.
«Мы до визита к вам занимались этим вопросом, сегодня обсудили, и я принял решение оказать поддержку областной типографии в погашении кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета. Для нас важно сохранить рабочие места и вдохнуть жизнь в одно из старейших предприятий региона, чтобы оно успешно перешагнуло 100-летний рубеж. Для выхода предприятия из кризиса нужно увеличить загрузку мощностей типографии и вести эффективный маркетинг и менеджмент», — сказал руководитель региона на встрече с трудовым коллективом, которая состоялась в пятницу, 12 января, в канун Дня российской печати.
Сообщение было встречено аплодисментами. «Мы в свою очередь будем стараться работать на благо предприятия и Псковской области», — сказали в ответ сотрудники и поблагодарили врио губернатора за поддержку. В память о встрече они вручили Михаилу Ведерникову книги, напечатанные в типографии. «Спасибо большое. Детям будет что почитать», — ответил он.
Руководитель области также поинтересовался мнением работников предприятия о возможности переезда типографии в более просторные помещения, но не в центре города. По его словам, это позволит сэкономить на арендной плате, но увеличить количество сотрудников и закупить новое оборудование для повышения конкурентоспособности предприятия. «Мы только за», - ответили специалисты.
Добавим, что вопрос сохранения типографии находится на личном контроле Михаила Ведерникова с самого начала его работы в регионе. К своему 100-летнему юбилею, в силу разных причин, старейшее полиграфическое предприятие Псковской области подошло с целым рядом накопившихся за последние годы проблем. Но, учитывая его значимость, областные власти не остались в стороне и, несмотря на трудности областного бюджета, нашли возможность выделить порядка 6 млн рублей на ликвидацию долгов по кредитам.
В ходе визита врио губернатора осмотрел производственные цеха и обсудил возможные пути возрождения предприятия с его руководством.
Псковская областная типография работает с 1918 года и занимается производством книг, журналов, газет, бланков и листовок тиражом от 500 до 100 тыс экземпляров. Типография также оказывает услуги по переплету документов, дипломных работ, реставрации книг, уничтожению документов и приему макулатуры. На сегодняшний день среднесписочная численность работников составляет 22 человека, средняя заработная плата — более 24 тыс рублей.
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