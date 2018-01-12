Псковской областной типографии больше не грозит банкротство

Власти Псковской области окажут финансовую помощь Псковской областной типографии, которая оказалась на грани банкротства, заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.



«Мы до визита к вам занимались этим вопросом, сегодня обсудили, и я принял решение оказать поддержку областной типографии в погашении кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета. Для нас важно сохранить рабочие места и вдохнуть жизнь в одно из старейших предприятий региона, чтобы оно успешно перешагнуло 100-летний рубеж. Для выхода предприятия из кризиса нужно увеличить загрузку мощностей типографии и вести эффективный маркетинг и менеджмент», — сказал руководитель региона на встрече с трудовым коллективом, которая состоялась в пятницу, 12 января, в канун Дня российской печати.



Сообщение было встречено аплодисментами. «Мы в свою очередь будем стараться работать на благо предприятия и Псковской области», — сказали в ответ сотрудники и поблагодарили врио губернатора за поддержку. В память о встрече они вручили Михаилу Ведерникову книги, напечатанные в типографии. «Спасибо большое. Детям будет что почитать», — ответил он.



Руководитель области также поинтересовался мнением работников предприятия о возможности переезда типографии в более просторные помещения, но не в центре города. По его словам, это позволит сэкономить на арендной плате, но увеличить количество сотрудников и закупить новое оборудование для повышения конкурентоспособности предприятия. «Мы только за», - ответили специалисты.



Добавим, что вопрос сохранения типографии находится на личном контроле Михаила Ведерникова с самого начала его работы в регионе. К своему 100-летнему юбилею, в силу разных причин, старейшее полиграфическое предприятие Псковской области подошло с целым рядом накопившихся за последние годы проблем. Но, учитывая его значимость, областные власти не остались в стороне и, несмотря на трудности областного бюджета, нашли возможность выделить порядка 6 млн рублей на ликвидацию долгов по кредитам.



В ходе визита врио губернатора осмотрел производственные цеха и обсудил возможные пути возрождения предприятия с его руководством.



Псковская областная типография работает с 1918 года и занимается производством книг, журналов, газет, бланков и листовок тиражом от 500 до 100 тыс экземпляров. Типография также оказывает услуги по переплету документов, дипломных работ, реставрации книг, уничтожению документов и приему макулатуры. На сегодняшний день среднесписочная численность работников составляет 22 человека, средняя заработная плата — более 24 тыс рублей.