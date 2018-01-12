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Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником

12 Января 2018 - 12:10
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Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от лица депутатов поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры Псковской области с профессиональным праздником.

«Органам прокуратуры государство и общество поручило сохранять правовые устои, следить за соблюдением закона и защищать права граждан, - отметил он в поздравлении. - Деятельность прокуратуры многогранна и без преувеличения влияет на все сферы нашей жизни – своевременная и бескомпромиссная реакция прокурорских работников на беззаконие в любом его проявлении повышает доверие людей к органам власти всех уровней, создаёт условия для построения правового государства и стабильного развития страны».

«Работники органов прокуратуры Псковской области достойно выполняют профессиональный долг и с честью несут службу во имя торжества закона и справедливости, - подчеркнул Александр Котов. - Благодарю за ежедневный кропотливый труд!»

Указ об установлении праздника «День работников прокуратуры Российской Федерации» был подписан президентом России Борисом Ельциным 29 декабря 1995 года. Свою историю российская прокуратура ведет с 1722 года, когда император Петр I  издал указ правительствующему Сенату об учреждении должностей Генерал-прокурора и Обер-прокурора. 
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