Аэростаты поднимутся в зимнее небо Великих Лук
12 Января 2018 - 10:30Главная → Хроника дня
В субботу, 13 января, из Великолукской крепости в небо стартуют аэростаты. Об этом на своей страницу в vk.com сообщила пилот аэростата Екатерина Ларикова.
«Всех желающих, причастных и не причастных к воздухоплаванию!
Приглашаем 13.01.2018 г. в 12.00 в Великолукскую Крепость.
Где в рамках проекта Рождественская фиеста «Яблоки на снегу», состоится общий взлёт аэростатов. Будет красиво и весело», - написала она.
Отметим, что в Великих Луках это будет первый в 2018 году подъем аэростатов в небо.
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