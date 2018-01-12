Аэростаты поднимутся в зимнее небо Великих Лук

В субботу, 13 января, из Великолукской крепости в небо стартуют аэростаты. Об этом на своей страницу в vk.com сообщила пилот аэростата Екатерина Ларикова.

«Всех желающих, причастных и не причастных к воздухоплаванию!



Приглашаем 13.01.2018 г. в 12.00 в Великолукскую Крепость.



Где в рамках проекта Рождественская фиеста «Яблоки на снегу», состоится общий взлёт аэростатов. Будет красиво и весело», - написала она.

Отметим, что в Великих Луках это будет первый в 2018 году подъем аэростатов в небо.