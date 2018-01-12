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Аэростаты поднимутся в зимнее небо Великих Лук

12 Января 2018 - 10:30
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В субботу, 13 января, из Великолукской крепости в небо стартуют аэростаты. Об этом на своей страницу в vk.com сообщила пилот аэростата Екатерина Ларикова.

«Всех желающих, причастных и не причастных к воздухоплаванию! 

Приглашаем 13.01.2018 г. в 12.00 в Великолукскую Крепость.

Где в рамках проекта Рождественская фиеста «Яблоки на снегу», состоится общий взлёт аэростатов. Будет красиво и весело», - написала она.

Отметим, что в Великих Луках это будет первый в 2018 году подъем аэростатов в небо.

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