Как псковичам попасть на рождественский концерт 12 января

12 января в Доме Офицеров в 18:00 состоится праздничный концерт, в котором примут участие артисты студии циркового искусства «Циркаченок», фольклорных коллективов «Коляда», «Скоморошина» и «Уграда» с Рождественскими колядками. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.



Перед зрителями выступят юношеские хоры воинского храма Святого благоверного великого князя Александра Невского и Православной Свято-Тихоновской Гимназии.



Вход на концерт по пригласительным билетам, которые можно получить в Молодежном центре по адресу: улица М. Горького, 15.