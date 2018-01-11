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Афишу 25-го Пушкинского театрального фестиваля обсудили в Пскове

11 Января 2018 - 10:49
Главная → Хроника дня
В регионе началась подготовка к 25-му Всероссийскому Пушкинскому театральному фестивалю. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Юбилейный фестиваль пройдет с 8 по 19 февраля и откроется на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина спектаклем «Каштанка» в постановке Заслуженной артистки РФ, уроженки Пскова Юлии Пересильд.

Участниками фестиваля также станут театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Перми, Кемерова, Омска, Минска и Таллина. На сцене будут представлены спектакли-номинанты премий «Золотая маска» и «Арлекин» и другие работы заметных деятелей современного российского театра. В программу также вошли художественные выставки, презентации, мастер-классы, встречи с известными театральными деятелями, критиками, режиссерами.

В День памяти поэта, 10 февраля, на могиле А. С. Пушкина  в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах пройдет заупокойная лития. А в Научно-культурном  центре — круглый стол на тему «Власть Наследия. Культурное наследие как всепроникающая основа гармоничной общественной жизни» с участием членов президиума международного совета музеев — ИКОМ России. Кульминацией дня станет постановка «ГРОЗАГРОЗА» заслуженного деятеля искусств РФ Евгения Марчелли в исполнении артистов Государственного Театра Наций (Москва).
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