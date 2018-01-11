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Выставка «Книга года – 2017» проработает в Пскове до 31 января

11 Января 2018 - 10:36
Главная → Хроника дня
Открывшаяся в Пскове выставка «Книга года – 2017» продлится до 31 января. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В экспозиции представлена современная русская художественная литература последнего периода, новые издания по истории, философии, религии,  технико-экономическая  литература, факсимильные издания из фонда Центра по работе с редкими и ценными документами и многое другое.

Также читатели смогут ознакомиться с новыми справочниками, художественными альбомами, литературой по культуре и искусству, краеведческими публикациями, книгами на иностранных языках.
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