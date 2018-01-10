Пять центров робототехники откроют в Псковской области
Пять новых центров робототехники появятся в Псковской области в этом году. Они будут созданы на средства Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества, который выиграл в прошлом году Центр молодежного инновационного творчества «Юный техник».
В настоящий момент организация при поддержке управления образования Псковской области посредством конкурсного отбора определяет площадки для будущих центров робототехники, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации. Региональные образовательные учреждения присылают свои программы по созданию и развитию таких центров.
Победители будут объявлены 22 января. Они получат необходимое робототехническое оборудование — комплекты Lego Mindstorms EV3 (базовый и ресурсный наборы), ноутбуки и методическую поддержку.
Также команды победителей смогут принять участие в четвертом областном турнире по робототехнике «Робо-2018», который пройдет в Пскове 26–27 марта. Его цель — развитие интереса к инженерно-техническому творчеству среди детей и молодёжи региона, привлечение новых учеников в кружки и центры робототехники, организация площадок для обмена опытом и идеями.
В 2017 году победителями конкурсов Фонда президентских грантов стала 21 некоммерческая организация Псковской области. Это рекордный показатель за все время участия региона в конкурсном отборе. НКО Псковской области реализуют социально значимые проекты на общую сумму более 36 млн рублей.
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