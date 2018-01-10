Избирательный штаб Путина возглавят три сопредседателя
У избирательного штаба Владимира Путина будет три руководителя. Ими станут генеральный директор концерна КамАЗ Сергей Когогин, руководитель Центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской онкологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.
Имена сопредседателей штаба Владимир Путин назвал сам на первом заседании избирательного штаба, который Об этом Владимир Путин объявил сегодня на первом заседании избирательного штаба, который проходит в среду, 10 января, в Гостином дворе в Москве, сообщает «КоммерсантЪ».
Владимир Путин отметил их заслуги по основным местам работы, а также что давно знает лично каждого. Работа в штабе, подчеркнул он, «неформальная, но важная». Александр Румянцев передал президенту список 500 доверенных лиц, в который включены представители как федерального уровня, так и всех 85 регионов.
26 декабря самовыдвижение Владимира Путина на четвертый срок поддержала инициативная группа избирателей. В состав инициативной группы вошли 668 человек, в том числе председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и член Общественной палаты РФ, руководитель Центра лечебной педагогики Андрей Царев.
Напомним, 7 января 2018 года завершился прием документов от кандидатов на должность президента России в порядке самовыдвижения. С начала президентской кампании в ЦИК России поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах Президента России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только пятнадцать таких кандидатов.
ЦИК России принимает документы от кандидатов, выдвинутых политическими партиями, до полуночи 12 января 2018 года.
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