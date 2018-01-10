Михаил Ведерников о Валентине Каленском: Он посвятил свою жизнь Псковской области
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников попрощался с ушедшим из жизни при трагических обстоятельствах председателем Совета Псковского облпотребсоюза, заместителем председателя Псковского областного Собрания Валентином Каленским. Гражданская панихида прошла в среду, 10 января, в Городском культурном центре Пскова. На траурной церемонии присутствовали родственники, друзья, коллеги усопшего и простые псковичи.
Выступая с прощальным словом, Михаил Ведерников особо отметил, что сегодня жители Псковской области провожают в последний путь человека, который большую часть своей жизни посвятил делу развития Псковской области, защите интересов ее жителей.
«Работая на различных должностях — председателем облпотребсоюза, заместителем председателя областного Собрания депутатов, руководителем фракции "Единая Россия" — он всегда оставался профессионалом, грамотным и эффективным руководителем, который умел ставить амбициозные цели и достигать поставленного результата. В то же время он оставался чутким и внимательным человеком, готовым прийти на помощь не только своим товарищам, коллегам, но и простым жителям области. Трагическая случайность оборвала его жизнь, но память о его добрых делах навсегда останется в наших сердцах. Светлая вам память, уважаемый Валентин Григорьевич», — сказал глава региона.
Соболезнования также прозвучали от председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова, главного федерального инспектора по Псковской области Андрея Калинина и председателя правления Центросоюза Владислава Грибкова.
Напомним, Валентин Каленский скончался 8 января на
Валентин Григорьевич Каленский родился 24 сентября 1954 года в городе Пирятин Полтавской области (Украина). Большую часть жизни он посвятил работе в сфере потребкооперации, а на протяжении 26 лет руководил Советом Псковского облпотребсоюза.
Валентин Каленский был депутатом регионального парламента третьего, четвертого, пятого и шестого созывов, руководителем фракции «Единая Россия». 5 октября 2016 года избран заместителем председателя Собрания. Всего депутатской деятельности он посвятил около 15 лет жизни.
Имеет звание Заслуженный работник торговли РФ и ученую степень кандидата экономических наук, награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетным Знаком Государственной Думы «За развитие парламентаризма», Почетными грамотами.
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