Волонтеры собирают подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина
В Пскове начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидатом на пост президента России Владимира Путина. Как передает корреспондент «Псковской правды», сбор подписей ведут волонтеры в нескольких торговых центрах города.
Поддержать выдвижение кандидатов на пост главы государства и поставить свою подпись может любой совершеннолетний гражданин России. При этом он должен иметь при себе паспорт.
в декабре 2017 года ЦИК РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, а также ее уполномоченных. В состав инициативной группы вошли 668 человек, в том числе председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и член Общественной палаты РФ, руководитель Центра лечебной педагогики Андрей Царев.
Напомним, 7 января 2018 года завершился прием документов от кандидатов на должность президента России в порядке самовыдвижения. С начала президентской кампании в ЦИК России поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах Президента России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только пятнадцать таких кандидатов.
ЦИК России принимает документы от кандидатов, выдвинутых политическими партиями, до полуночи 12 января 2018 года.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Пять центров робототехники откроют в Псковской области18:02
- Избирательный штаб Путина возглавят три сопредседателя17:57
- Михаил Ведерников о Валентине Каленском: Он посвятил свою жизнь Псковской области14:45
- Волонтеры собирают подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина14:35
- В Пскове прощаются с Валентином Каленским12:26
- Печатный двор «Стерх» публикует прайс на размещение агитационных материалов09.01, 12:54
- Михаил Ведерников соболезнует родным и коллегам Валентина Каленского08.01, 17:31
- Псковичи получили возможность получать деньги из материнского капитала08.01, 17:29
- Депутаты Псковского областного Собрания скорбят о смерти Валентина Каленского08.01, 16:35
- Игорь Потапов: Благодаря Михаилу Ведерникову расширились возможности неотложной медпомощи08.01, 13:56
- Полицейским-водителям в Пскове обещают зарплату от 20 тысяч рублей07.01, 12:29
- Водитель и его пассажирка погибли на трассе Невель – Усвяты07.01, 12:17
- Александр Седунов рассказал о самых значимых достижениях 2017 года07.01, 11:02
- Рождественский день в Пскове будет снежным07.01, 10:55
- Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» развернулась в Пскове07.01, 10:28
- МЧС советует водителям не лихачить на скользких дорогах07.01, 10:23
- Кот Базилио развлекал детишек на ёлке главы города07.01, 10:14
- Рождественские богослужения в Псковской области посетили около 12 тысяч верующих07.01, 10:08
- МЧС напомнило, как вести себя при богослужениях06.01, 17:00
- Рождественские службы начнутся в псковских храмах в 23 часа06.01, 15:50
Лидеры обсуждений
- Три молодых парня погибли в ДТП на Рижском проспекте в Пскове
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»
- Полицейским-водителям в Пскове обещают зарплату от 20 тысяч рублей
- Дед Василий: Лучшая рыбалка — под стенами Мирожки!
- Сто ярких фактов 2017 года
- Первым в новогоднюю ночь в Пскове родился мальчик
- С Нового года в Пскове подорожают проездные билеты
- ART-ёлочка, зажгись, подарки — раскупись!
- Александр Седунов рассказал о самых значимых достижениях 2017 года
- Не бесспорный бюджет