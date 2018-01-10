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Волонтеры собирают подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина

10 Января 2018 - 14:35
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В Пскове начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидатом на пост президента России Владимира Путина. Как передает корреспондент «Псковской правды», сбор подписей ведут волонтеры в нескольких торговых центрах города.

Поддержать выдвижение кандидатов на пост главы государства и поставить свою подпись может любой совершеннолетний гражданин России. При этом он должен иметь при себе паспорт.

в декабре 2017 года ЦИК РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, а также ее уполномоченных. В состав инициативной группы вошли 668 человек, в том числе председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и член Общественной палаты РФ, руководитель Центра лечебной педагогики Андрей Царев. 

Напомним, 7 января 2018 года завершился прием документов от кандидатов на должность президента России в порядке самовыдвижения. С начала президентской кампании в ЦИК России поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах Президента России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только пятнадцать таких кандидатов.

ЦИК России принимает документы от кандидатов, выдвинутых политическими партиями, до полуночи 12 января 2018 года. 

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