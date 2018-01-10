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В Пскове прощаются с Валентином Каленским

10 Января 2018 - 12:26
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10 января в Псковском городском центре проходит гражданская панихида: родные, друзья, коллеги прощаются с заместителем председателя областного Собрания, председателем Совета облпотребсоюза Валентином Каленским.



Валентин Каленский скончался 8 января в реанимации, где оказался после ДТП, в которое попал его автомобиль 3 января.


Валентин Григорьевич Каленский родился 24 сентября 1954 года. Он — один из старейших, уважаемых политиков Псковской области. С 2002 года неодкратно избирался депутатом Псковского областного Собрания. На протяжении почти трех десятков лет, с 1991 года возглавлял областную потребкооперацию.
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