Печатный двор «Стерх» публикует прайс на размещение агитационных материалов
Прайс-лист ООО Печатный двор «Стерх» на изготовление полиграфических агитационных материалов на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
1) Газеты
|
Наименование, тираж
|
3000
|
5000
|
10 000
|
15 000
|
30000
|
50000
|
100000 и более
|
Газета 4 полосы А3, 1+1, бумага газетная
|
2,80
|
2,10
|
1,60
|
1,40
|
1,06
|
0,99
|
0,92
|
Газета 8 полос А3, 1+1, бумага газетная
|
3,9
|
3,16
|
2,31
|
2,06
|
1,8
|
1,7
|
1,61
|
Газета 4 полосы А3, 4+1, бумага газетная
|
3,73
|
2,63
|
2,10
|
1,60
|
1,30
|
1,15
|
1,05
|
Газета 4полосы, 4+4, бумага газетная
|
4,69
|
3,24
|
2,45
|
1,95
|
1,50
|
1,25
|
1,15
2) Полноцветная печать
Бумага мелованная глянцевая 115 г/кв.м
|
Формат
|
Тираж, цвет
|
100
|
1 тыс.
|
3 тыс.
|
5 тыс.
|
10 тыс.
|
А4
|
4+0
|
16,00
|
9,03
|
3,54
|
2,60
|
1,85
|
АЗ
|
4+0
|
30,00
|
9,70
|
4,71
|
3,65
|
2,95
|
А2
|
4+0
|
60,00
|
12,8
|
6,71
|
5,91
|
4,94
3) Карманные календари
Бумага картом 270г/м2, без ламинации, с скругленными углами, цветность 4+2.
|
Тираж
|
16-320
|
321-640
|
641-1008
|
3000
|
5000
|
10000 и более
|
Цена за 1 шт.
|
7
|
6,2
|
5,25
|
2,3
|
1,97
|
1,8
Цены указаны без учета стоимости допечатной подготовки, стоимость зависит от сложности, минимальная стоимость макета 1000 руб. НДС не облагается. Цены указаны в рублях.
4) Широкоформатная печать
Стоимость печати за 1 кв.м. - 350 руб.
ООО Печатный Двор «Стерх»
Адрес: 180017, г. Псков, ул. Советской Армии, 56-а
Тел.: (8112) 201-444; 20-14-14
E-mail: secret@sterhmedia.ru
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