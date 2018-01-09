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Печатный двор «Стерх» публикует прайс на размещение агитационных материалов

09 Января 2018 - 12:54
Главная → Хроника дня

Прайс-лист ООО Печатный двор «Стерх» на изготовление полиграфических агитационных материалов на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

1)​ Газеты

Наименование, тираж

3000

5000

10 000

15 000

30000

50000

100000 и более

Газета 4 полосы А3, 1+1, бумага газетная

2,80

2,10

1,60

1,40

1,06

0,99

0,92

Газета 8 полос А3, 1+1, бумага газетная

3,9

3,16

2,31

2,06

1,8

1,7

1,61

Газета 4 полосы А3, 4+1, бумага газетная

3,73

2,63

2,10

1,60

1,30

1,15

1,05

Газета 4полосы, 4+4, бумага газетная

4,69

3,24

2,45

1,95

1,50

1,25

1,15

2) Полноцветная печать

Бумага мелованная глянцевая 115 г/кв.м

Формат

Тираж, цвет

100

1 тыс.

3 тыс.

5 тыс.

10 тыс.

А4

4+0

16,00

9,03

3,54

2,60

1,85

АЗ

4+0

30,00

9,70

4,71

3,65

2,95

А2

4+0

60,00

12,8

6,71

5,91

4,94

3) Карманные календари

Бумага картом 270г/м2, без ламинации, с скругленными углами, цветность 4+2.

Тираж

16-320

321-640

641-1008

3000

5000

10000 и более

Цена за 1 шт.

7

6,2

5,25

2,3

1,97

1,8

Цены указаны без учета стоимости допечатной подготовки, стоимость зависит от сложности, минимальная стоимость макета 1000 руб. НДС не облагается. Цены указаны в рублях.

4) Широкоформатная печать

Стоимость печати за 1 кв.м. - 350 руб.

ООО Печатный Двор «Стерх»

Адрес: 180017, г. Псков, ул. Советской Армии, 56-а

Тел.: (8112) 201-444; 20-14-14

E-mail: secret@sterhmedia.ru

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