Депутаты Псковского областного Собрания скорбят о смерти Валентина Каленского
08 Января 2018 - 16:35Главная → Хроника дня
Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной Валентина Григорьевича Каленского – депутата регионального парламента третьего, четвёртого, пятого и шестого созыва, вице-спикера, руководителя фракции «Единая Россия», председателя Совета Псковского облпотребсоюза.
Валентин Каленский попал в ДТП в Печорском районе.
Фото предоставлено пресс-службой Псковского областного Собрания депутатов.
3 января Валентин Григорьевич попал в дорожно-транспортное происшествие, несколько дней провёл в реанимации в тяжелейшем состоянии.
Ушёл из жизни один из самых опытных региональных парламентариев – Валентин Каленский более 15 лет посвятил депутатской деятельности. Яркий политик, надёжный товарищ, активный участник политических процессов и выборных кампаний, «крепкий хозяйственник», отличный руководитель.
Работе в сфере потребкооперации Валентин Григорьевич посвятил более сорока лет, из которых 26 – возглавлял Совет Псковского облпотребсоюза. При непосредственном участии Валентина Каленского система райпо не только сохранилась в Псковской области, но и успешно работала, выполняя важную социальную функцию – для жителей отдаленных населённых пунктов автолавки и магазины райпо порой являются единственной возможностью купить необходимые товары и продукты.
Награждён орденом Почёта, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почётным Знаком Государственной Думы «За развитие парламентаризма», Почётными грамотами Совета Федерации Федерального Собрания, Государственной Думы, Министерства сельского хозяйства, Администрации Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов.
Имеет звание «Заслуженный работник торговли РФ» и учёную степень кандидата экономических наук. Входил в Совет Центросоюза РФ и Правление Торгово-промышленной палаты Псковской области.
Скоропостижная смерть Валентина Каленского – невосполнимая утрата для всех, кто его знал и ценил, для коллег, родных, друзей. Память о нём навсегда останется в сердцах псковичей!
Валентин Каленский попал в ДТП в Печорском районе.
Фото предоставлено пресс-службой Псковского областного Собрания депутатов.
3 января Валентин Григорьевич попал в дорожно-транспортное происшествие, несколько дней провёл в реанимации в тяжелейшем состоянии.
Ушёл из жизни один из самых опытных региональных парламентариев – Валентин Каленский более 15 лет посвятил депутатской деятельности. Яркий политик, надёжный товарищ, активный участник политических процессов и выборных кампаний, «крепкий хозяйственник», отличный руководитель.
Работе в сфере потребкооперации Валентин Григорьевич посвятил более сорока лет, из которых 26 – возглавлял Совет Псковского облпотребсоюза. При непосредственном участии Валентина Каленского система райпо не только сохранилась в Псковской области, но и успешно работала, выполняя важную социальную функцию – для жителей отдаленных населённых пунктов автолавки и магазины райпо порой являются единственной возможностью купить необходимые товары и продукты.
Награждён орденом Почёта, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почётным Знаком Государственной Думы «За развитие парламентаризма», Почётными грамотами Совета Федерации Федерального Собрания, Государственной Думы, Министерства сельского хозяйства, Администрации Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов.
Имеет звание «Заслуженный работник торговли РФ» и учёную степень кандидата экономических наук. Входил в Совет Центросоюза РФ и Правление Торгово-промышленной палаты Псковской области.
Скоропостижная смерть Валентина Каленского – невосполнимая утрата для всех, кто его знал и ценил, для коллег, родных, друзей. Память о нём навсегда останется в сердцах псковичей!
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
08 Января 2018
- Михаил Ведерников соболезнует родным и коллегам Валентина Каленского17:31
- Псковичи получили возможность получать деньги из материнского капитала17:29
- Депутаты Псковского областного Собрания скорбят о смерти Валентина Каленского16:35
- Игорь Потапов: Благодаря Михаилу Ведерникову расширились возможности неотложной медпомощи13:56
- Полицейским-водителям в Пскове обещают зарплату от 20 тысяч рублей07.01, 12:29
- Водитель и его пассажирка погибли на трассе Невель – Усвяты07.01, 12:17
- Александр Седунов рассказал о самых значимых достижениях 2017 года07.01, 11:02
- Рождественский день в Пскове будет снежным07.01, 10:55
- Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» развернулась в Пскове07.01, 10:28
- МЧС советует водителям не лихачить на скользких дорогах07.01, 10:23
- Кот Базилио развлекал детишек на ёлке главы города07.01, 10:14
- Рождественские богослужения в Псковской области посетили около 12 тысяч верующих07.01, 10:08
- МЧС напомнило, как вести себя при богослужениях06.01, 17:00
- Рождественские службы начнутся в псковских храмах в 23 часа06.01, 15:50
- Дебошир чуть не разгромил пушкиногорское кафе06.01, 11:30
- Сегодня утром на Рижском проспекте сбили пожилую женщину06.01, 10:50
- МЧС призывает купить домой огнетушитель06.01, 10:45
- Одного градуса не хватит сегодня, чтобы побить температурный рекорд06.01, 10:05
- Объем сельхозпродукции в Псковской области увеличился на 6 млрд06.01, 09:15
- МЧС Пскова рассказало, как правильно пользоваться обогревателями05.01, 10:47
Лидеры обсуждений
- Три молодых парня погибли в ДТП на Рижском проспекте в Пскове
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»
- Сто ярких фактов 2017 года
- Дед Василий: Лучшая рыбалка — под стенами Мирожки!
- Дина Юрченко: Процесс выпечки - это безграничный полет фантазии!
- Не бесспорный бюджет
- Двое ушли целыми
- С Нового года в Пскове подорожают проездные билеты
- Полицейским-водителям в Пскове обещают зарплату от 20 тысяч рублей
- Лариса Корюкина: Вяжу персонажей мультфильмов
Фото
Что продавали псковичам на ярмарке «ART-ель»Мастера новогодней ярмарки «ART-ель»Дети разрисовали стены псковской школыИтоговый конгресс «Ты – предприниматель»Весь фото архив
Видео
Михаил Ведерников: Каждая большая победа складывается из сотен малых дел«ART-ель»: ярмарка, которая запомнится надолго Андрей Иголкин «порвал» знатоков программы «Что? Где? Когда?»Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 годаВесь видео архив