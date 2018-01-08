8 Января 2018
Псков
0 .. +2 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыОтмечаем Новый 2018 годМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Депутаты Псковского областного Собрания скорбят о смерти Валентина Каленского

08 Января 2018 - 16:35
Главная → Хроника дня
Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной Валентина Григорьевича Каленского – депутата регионального парламента третьего, четвёртого, пятого и шестого созыва, вице-спикера, руководителя фракции «Единая Россия», председателя Совета Псковского облпотребсоюза.

 

Валентин Каленский попал в ДТП в Печорском районе.
Фото предоставлено пресс-службой Псковского областного Собрания депутатов.

3 января Валентин Григорьевич попал в дорожно-транспортное происшествие, несколько дней провёл в реанимации в тяжелейшем состоянии.

Ушёл из жизни один из самых опытных региональных парламентариев – Валентин Каленский более 15 лет посвятил депутатской деятельности. Яркий политик, надёжный товарищ, активный участник политических процессов и выборных кампаний, «крепкий хозяйственник», отличный руководитель.

Работе в сфере потребкооперации Валентин Григорьевич посвятил более сорока лет, из которых 26 – возглавлял Совет Псковского облпотребсоюза. При непосредственном участии Валентина Каленского система райпо не только сохранилась в Псковской области, но и успешно работала, выполняя важную социальную функцию – для жителей отдаленных населённых пунктов автолавки и магазины райпо порой являются единственной возможностью купить необходимые товары и продукты.

Награждён орденом Почёта, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почётным Знаком Государственной Думы «За развитие парламентаризма», Почётными грамотами Совета Федерации Федерального Собрания, Государственной Думы, Министерства сельского хозяйства, Администрации Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов.

Имеет звание «Заслуженный работник торговли РФ» и учёную степень кандидата экономических наук. Входил в Совет Центросоюза РФ и Правление Торгово-промышленной палаты Псковской области.

Скоропостижная смерть Валентина Каленского – невосполнимая утрата для всех, кто его знал и ценил, для коллег, родных, друзей. Память о нём навсегда останется в сердцах псковичей!
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Что продавали псковичам на ярмарке «ART-ель»Мастера новогодней ярмарки «ART-ель»Дети разрисовали стены псковской школыИтоговый конгресс «Ты – предприниматель»
Весь фото архив

Видео

Михаил Ведерников: Каждая большая победа складывается из сотен малых дел«ART-ель»: ярмарка, которая запомнится надолго Андрей Иголкин «порвал» знатоков программы «Что? Где? Когда?»Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 3 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыОтмечаем Новый 2018 годМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50