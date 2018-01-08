Игорь Потапов: Благодаря Михаилу Ведерникову расширились возможности неотложной медпомощи
08 Января 2018 - 13:56Главная → Хроника дня
В 2017 году сделано еще несколько шагов для решения демографической проблемы в регионе, отметил председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации региона Игорь Потапов, подводя итоги ушедшего года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Одним из наиболее важных событий он назвал возрождение санавиации спустя 25 лет для оказания экстренной медицинской помощи жителям отдаленных территорий.
«Возможности санавиации позволяют использовать в экстренных случаях вертолет для транспортировки пациентов из районов в областные учреждения, а не автомобили скорой помощи, что значительно экономит драгоценное время. Первое время у нас летал только «Ансат», но благодаря врио губернатора Михаила Ведерникова наши возможности неотложной медпомощи расширились и на маршрутах появился еще один летающий реанимобиль Ми-8», — рассказал Игорь Потапов, уточнив, что использование санавиации продолжится и в наступившем году.
Еще один шаг в сохранение народонаселения — ввод всех мощностей областного онкологического центра, который заработал в 2016 году, в эксплуатацию. В этом году в современном лечебном учреждении заработали два аппарата, которые позволяют удалять злокачественные новообразования, не затрагивая живые ткани.
Кроме того, псковские онкологи наладили сотрудничество с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии им. Н. Н. Петрова, специалисты которого будут оказывать методическую и практическую помощь в лечении онкобольных. В феврале этого года Госкомитет планирует подписать еще один договор о сотрудничестве — с Национальным медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д.Рогачева. С ним наши врачи будут взаимодействовать в лечении маленьких псковичей.
Повысить качество оказания медицинской помощи новорожденным, младенцам и их мамам позволит и новый перинатальный центр. Усилиями врио губернатора Михаила Ведерникова, который в «ручном режиме» занимался решением всех проблемных вопросов, удалось обеспечить максимальную строительную активность. Готовность объекта высокая, основные работы выполнены, остались завершающие штрихи в отделке и монтаж оборудования. Как отметил руководитель региона Михаил Ведерников по итогам последнего визита на стройплощадку, материалов и рабочих достаточно, чтобы сдать центр в установленные сроки. Планируется, что первых рожениц центр сможет принять в первом квартале этого года.
Также в прошлом году в Псковской области начался пилотный проект по созданию единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи на базе Псковского, Палкинского и Печорского районов. В перспективе планируется создать единую диспетчерскую по всей области и синхронизировать ее с системой «112», что будет способствовать обеспечению еще более оперативного реагирования медиков на вызовы населения в чрезвычайных ситуациях.
Игорь Потапов также рассказал, что в прошлом году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 5 тыс жителей Псковской области. «Цифра значимая, впечатляющая. Важно и то, что более трети пациентам была оказана помощь именно в медицинских организациях региона», — подчеркнул он. Председатель Госкомитета также отметил, что в новом году число высокотехнологичных операций по стентированию в области будет увеличено. По просьбе согласительной комиссии по бюджету врио губернатора региона дополнительно выделил на эти цели из областного бюджета 6 млн рублей.
В прошлом году регион также выполнил план по иммунизации населения. В Псковской области были привиты от гриппа более 253 тыс человек.
Наконец, областным властям удалось сделать еще один важный шаг в решении кадрового вопроса в медицинской сфере — в Псковском государственном университете откроется лечебный факультет. 1 сентября этого года опорный вуз страны начнет учить будущих врачей. Кроме того, для привлечения и сохранения действующих медицинских кадров в регионе были увеличены до 300 тыс рублей «подъемные» фельдшерам сельских ФАПов и в планах на этот год — расширить спектр поддержки для врачей.
Одним из наиболее важных событий он назвал возрождение санавиации спустя 25 лет для оказания экстренной медицинской помощи жителям отдаленных территорий.
«Возможности санавиации позволяют использовать в экстренных случаях вертолет для транспортировки пациентов из районов в областные учреждения, а не автомобили скорой помощи, что значительно экономит драгоценное время. Первое время у нас летал только «Ансат», но благодаря врио губернатора Михаила Ведерникова наши возможности неотложной медпомощи расширились и на маршрутах появился еще один летающий реанимобиль Ми-8», — рассказал Игорь Потапов, уточнив, что использование санавиации продолжится и в наступившем году.
Еще один шаг в сохранение народонаселения — ввод всех мощностей областного онкологического центра, который заработал в 2016 году, в эксплуатацию. В этом году в современном лечебном учреждении заработали два аппарата, которые позволяют удалять злокачественные новообразования, не затрагивая живые ткани.
Кроме того, псковские онкологи наладили сотрудничество с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии им. Н. Н. Петрова, специалисты которого будут оказывать методическую и практическую помощь в лечении онкобольных. В феврале этого года Госкомитет планирует подписать еще один договор о сотрудничестве — с Национальным медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д.Рогачева. С ним наши врачи будут взаимодействовать в лечении маленьких псковичей.
Повысить качество оказания медицинской помощи новорожденным, младенцам и их мамам позволит и новый перинатальный центр. Усилиями врио губернатора Михаила Ведерникова, который в «ручном режиме» занимался решением всех проблемных вопросов, удалось обеспечить максимальную строительную активность. Готовность объекта высокая, основные работы выполнены, остались завершающие штрихи в отделке и монтаж оборудования. Как отметил руководитель региона Михаил Ведерников по итогам последнего визита на стройплощадку, материалов и рабочих достаточно, чтобы сдать центр в установленные сроки. Планируется, что первых рожениц центр сможет принять в первом квартале этого года.
Также в прошлом году в Псковской области начался пилотный проект по созданию единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи на базе Псковского, Палкинского и Печорского районов. В перспективе планируется создать единую диспетчерскую по всей области и синхронизировать ее с системой «112», что будет способствовать обеспечению еще более оперативного реагирования медиков на вызовы населения в чрезвычайных ситуациях.
Игорь Потапов также рассказал, что в прошлом году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 5 тыс жителей Псковской области. «Цифра значимая, впечатляющая. Важно и то, что более трети пациентам была оказана помощь именно в медицинских организациях региона», — подчеркнул он. Председатель Госкомитета также отметил, что в новом году число высокотехнологичных операций по стентированию в области будет увеличено. По просьбе согласительной комиссии по бюджету врио губернатора региона дополнительно выделил на эти цели из областного бюджета 6 млн рублей.
В прошлом году регион также выполнил план по иммунизации населения. В Псковской области были привиты от гриппа более 253 тыс человек.
Наконец, областным властям удалось сделать еще один важный шаг в решении кадрового вопроса в медицинской сфере — в Псковском государственном университете откроется лечебный факультет. 1 сентября этого года опорный вуз страны начнет учить будущих врачей. Кроме того, для привлечения и сохранения действующих медицинских кадров в регионе были увеличены до 300 тыс рублей «подъемные» фельдшерам сельских ФАПов и в планах на этот год — расширить спектр поддержки для врачей.
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