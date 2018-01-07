Полицейским-водителям в Пскове обещают зарплату от 20 тысяч рублей

Появились вакансии для здоровых и не судимых

Жителей Псковской области ждут на службу в отдельную роту ППС на должности: полицейский, полицейский (водитель), полицейский (кинолог). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Требования Приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.



Дополнительно для граждан, претендующих на должность полицейского (кинолога): прошедшие специальную подготовку и имеющие документ о кинологическом образовании, полученном в системе РКФ, заверенный нотариально или кинологической организацией.

Зарплата Заработная плата от 20 тысяч рублей, обеспечивается материальная помощь к отпуску. Предоставляются все социальные льготы: льготная выслуга лет (20 лет, с учётом службы в Вооруженных силах), пенсионное обеспечение, бесплатное медицинское обслуживание, возможность бесплатного обучения в учебных заведениях системы МВД России.

Куда обращаться Адрес: г. Псков, ул. Новгородская (район «Любятово»), д. 7, каб. 32. Тел. 29-25-73.