Александр Седунов рассказал о самых значимых достижениях 2017 года
Начальник Государственного управления образования региона Александр Седунов назвал участие Псковской области в федеральной программе по строительству новых школ — одним из самых значимых достижений 2017 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
«Благодаря этой программе в регионе впервые за 25 лет была построена новая школа, оснащение и программы которой соответствуют самым высоким требованиям современного образования. В этой школе сегодня дети занимаются и прототипированием, и робототехникой. Также в рамках этой программы завершается строительство еще одной школы в Великих Луках, и начинаются работы в городе Дно. Реализацию этих проектов держит на контроле врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников», — сказал Александр Седунов.
Кроме того, в ушедшем году в регионе появились принципиально новые направления дополнительного образования инженерной направленности. В частности, Псковская область стала победителем федерального конкурса по созданию детского технопарка «Кванториум», где ребята бесплатно в проектной форме будут обучаться перспективным естественнонаучным, техническим и инженерным направлениям, в том числе осваивать современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование,
Главными успехами прошлого года в сфере профессионального образования региона, по мнению начальника Управления образования, стало проведение областных чемпионатов WorldSkills Russia («Молодые профессионалы») и «Абилимпикс» (для детей с особыми возможностями здоровья). «Это не просто популяризация рабочих профессий, а еще и соотнесение образовательного процесса с современными требованиями работодателей. Для детей с особенностями развития это еще и дополнительная возможность трудоустроиться и строить карьеру», — отметил Александр Седунов.
Говоря о планах на 2018 год, Александр Седунов отметил, что в регионе продолжат ремонтировать спортивные залы в сельских школах и повышать квалификацию педагогов.
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