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Александр Седунов рассказал о самых значимых достижениях 2017 года

07 Января 2018 - 11:02
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Начальник Государственного управления образования региона Александр Седунов назвал участие Псковской области в федеральной программе по строительству новых школ — одним из самых значимых достижений 2017 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Благодаря этой программе в регионе впервые за 25 лет была построена новая школа, оснащение и программы которой соответствуют самым высоким требованиям современного образования. В этой школе сегодня дети занимаются и прототипированием, и робототехникой. Также в рамках этой программы завершается строительство еще одной школы в Великих Луках, и начинаются работы в городе Дно. Реализацию этих проектов держит на контроле врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников», — сказал Александр Седунов.

Кроме того, в ушедшем году в регионе появились принципиально новые направления дополнительного образования инженерной направленности. В частности, Псковская область стала победителем федерального конкурса по созданию детского технопарка «Кванториум», где ребята бесплатно в проектной форме будут обучаться перспективным естественнонаучным, техническим и инженерным направлениям, в том числе осваивать современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие направления.

Главными успехами прошлого года в сфере профессионального образования региона, по мнению начальника Управления образования, стало проведение областных чемпионатов WorldSkills Russia («Молодые профессионалы») и «Абилимпикс» (для детей с особыми возможностями здоровья). «Это не просто популяризация рабочих профессий, а еще и соотнесение образовательного процесса с современными требованиями работодателей. Для детей с особенностями развития это еще и дополнительная возможность трудоустроиться и строить карьеру», — отметил Александр Седунов.

Говоря о планах на 2018 год, Александр Седунов отметил, что в регионе продолжат ремонтировать спортивные залы в сельских школах и повышать квалификацию педагогов.

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Комментарии: 1
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Комментарии

Анонимный
07 Января 2018 - 15:27
Главное достижение - это ремонт классов за счет средств родителей учеников и классных руководителей.
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