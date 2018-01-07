Рождественский день в Пскове будет снежным
07 Января 2018 - 10:55Главная → Хроника дня
Атмосферное давление упадет на несколько пунктов
7 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег.
Днем температура воздуха за окном составит -3 градуса. С наступлением вечера столбики термометров опустятся до отметки -1 градус.
Ветер, преимущественно западных направлений, будет дуть со скоростью от 6 до 10 метров в секунду.
Атмосферное давление пониженное – 757 мм. рт. ст.
Днем температура воздуха за окном составит -3 градуса. С наступлением вечера столбики термометров опустятся до отметки -1 градус.
Ветер, преимущественно западных направлений, будет дуть со скоростью от 6 до 10 метров в секунду.
Атмосферное давление пониженное – 757 мм. рт. ст.
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