Рождественский день в Пскове будет снежным

Атмосферное давление упадет на несколько пунктов

7 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег.



Днем температура воздуха за окном составит -3 градуса. С наступлением вечера столбики термометров опустятся до отметки -1 градус.



Ветер, преимущественно западных направлений, будет дуть со скоростью от 6 до 10 метров в секунду.



Атмосферное давление пониженное – 757 мм. рт. ст.