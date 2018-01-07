Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» развернулась в Пскове

Это событие стало стартом большого творческого проекта, посвященного Ганзейским праздникам

Фото пресс-службы городской администрации.

В Пскове в новой художественной галерее «Арт-холл Простория» открылась фотовыставка «Ганза: традиции и современность». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.На ней представлены несколько десятков работ о традиционной русской и немецкой культурах.В рамках презентации выставки и нового выставочного пространства зрители увидели презентации двух коллекций одежды от студии дизайна «Русский Современный Костюм»: «Россинушка» и «Тана Марха».Выставка будет работать до 30 января на территории спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский переулок, 2, второй этаж).