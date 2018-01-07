МЧС советует водителям не лихачить на скользких дорогах

Последствия могут быть непредсказуемыми

В очередной раз псковское УМВД напоминает, что резкие маневры на скользкой дороге – дело рискованное. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства. Это нередко ведет к столкновениям автомашин. На скользкой проезжей части тормозной путь машины, как известно, увеличивается в несколько раз. Многое зависит и от уровня профессиональной подготовки автовладельцев.



И поэтому водителям важно выбирать оптимальный скоростной режим, увеличивать дистанцию до идущих впереди автомобилей, соблюдать требования безопасности при совершении маневров. В обязательном порядке всем сидящим в автомобиле необходимо пристегиваться ремнями безопасности.



Выезжая на работу или по другим делам, постарайтесь иметь определенный запас времени, чтобы не спешить в пути, поскольку именно спешка зачастую подводит даже водителей со стажем.