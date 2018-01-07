Кот Базилио развлекал детишек на ёлке главы города

По окончании праздника каждый его участник получил сладкий подарок

Более 200 детей из малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, посетили традиционную елку главы города в ГКЦ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.



Глава города Иван Цецерский поприветствовал участников праздника и поздравил с Новым годом и Рождеством Христовым. Он также напомнил о том, что 2018 год – год собаки, которая является олицетворением дружбы и пожелал детям ценить дружбу, помогать родителям и хорошо учиться.



Артисты ГКЦ подготовили для ребят интерактивную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, Лисы Алисы и Кота Базилио и других сказочных персонажей.