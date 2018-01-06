МЧС напомнило, как вести себя при богослужениях

Техника безопасности в храмах и дома.

7 января православные христиане отмечают один из главных праздников – Рождество Христово. По православной традиции, в Рождественский сочельник и день празднования Рождества проходят торжественные религиозные мероприятия, в которых участвует большое количество верующих. Псковская земля имеет богатейшее культурно-историческое наследие, на территории нашей области находится множество православных храмов, церквей и монастырей. В эти дни многие верующие православные люди отправятся на праздничные богослужения по всей области.

Верующим напоминаем, что в храмах в ходе литургии следует держать свечи подальше от легковоспламеняющихся предметов.

Следите за вашими детьми: не допускайте, чтобы они отходили от вас далеко – при большом скоплении народа и в темное время суток они легко могут затеряться.

Ведите себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.

Не допускайте действий, способных создать опасность для окружающих и привести к созданию экстремальной ситуации.

Места массового скопления людей могут стать целью для террористического акта. Для предупреждения теракта необходимо: проявлять бдительность при нахождении на улице, в общественном транспорте, храмах и других сооружениях; обращать внимание на появление чужих людей, переносящих в мешках или чемоданах какие-то грузы, на машины с иногородними номерами, на подозрительные и бесхозные предметы; обо всем подозрительном следует незамедлительно сообщать в полицию по телефону «02», а также в службу спасения по телефонам «01» или «112». Помните, что взрывное устройство, установленное в местах скопления людей, может быть замаскировано под обычный предмет – сумку, портфель, сверток и т.д.

Следует подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, полиции и иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности.

Выход из помещений и сооружений по окончании мероприятий должен быть организованным, не следует спешить, мешать другим и создавать давку.

При получении информации об эвакуации необходимо действовать согласно указаниям администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

Многие люди Рождество решат провести дома. Однако мы напоминаем, что и дома необходимости соблюдать меры предосторожности. Ведь в период праздничных дней дома, на прогулках и в гостях вас могут поджидать самые неожиданные опасные ситуации.

В частности, обратите внимание: когда применяете в помещении бенгальские огни, хлопушки и свечи, помните, что огонь всегда опасен и будьте осторожны! Придя домой, поставьте зажженные свечи в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов. Ставить свечи на подоконники опасно, так как могут случайно загореться занавески. Держите зажженные свечи в местах, где их не смогут опрокинуть дети или домашние животные. Тушите свечи, когда выходите из комнаты или собираетесь спать