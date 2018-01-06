Рождественские службы начнутся в псковских храмах в 23 часа

Службы продлятся до утра 7 января.

Торжественные богослужения пройдут в храмах Псковской области в ночь перед Рождеством, с 6 на 7 января. Они посвящены одному из главных христианских праздников — Рождеству Христову.

Рождественские службы начнутся в 23.00 и продлятся до утра, сообщили в Псковском епархиальном управлении.

По легенде, именно ночью Дева Мария родила Иисуса Христа в Вифлееме. В момент рождения младенца в небе появилась необычно яркая звезда, указавшая пастухам (волхвам), охранявшим свои стада неподалеку, путь к новорожденному, и они принесли к нему в ясли свои дары.