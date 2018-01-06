Дебошир чуть не разгромил пушкиногорское кафе
06 Января 2018 - 11:30Главная → Хроника дня
Его задержали сотрудники Росгвардии.
Экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области задержал дебошира в одном из пушкиногорских кафе.
Как сообщили в ведомстве, экипаж вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования, получил сигнал «Тревога» из охраняемого объекта - кафе на улице Пушкинской.
Прибывшие на место росгвардейцы задержали пьяного 34-летнего мужчину, который пытался повредить имущество кафе и причинить телесные повреждения посетителям. Впоследствии для дальнейшего разбирательства дебошир был передан сотрудникам полиции.
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