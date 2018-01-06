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Сегодня утром на Рижском проспекте сбили пожилую женщину

06 Января 2018 - 10:50
Главная → Хроника дня
Пенсионерку отвезли в больницу.

В 08:45 06 января 2018 года поступило сообщение о ДТП по адресу: г. Псков, Рижский проспект -  наезд на пешехода. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека, сообщает пресс-служба МЧС России по Псковской области.
​Как пишут очевидцы происшествия в соцсетях, женщина переходила дорогу со стороны магазина "Корона". Водитель, сбивший пенсионерку, смог затормозить лишь через несколько метров.

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