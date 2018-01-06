Одного градуса не хватит сегодня, чтобы побить температурный рекорд

Прогноз погоды на 6 января.

Сегодня днем, по прогнозам синоптиков, температура в Пскове може подняться до 4-5 градусов. Также ожидается дождь.Температурный рекорд +5 градусов был зафиксирован 6 января 1973 года. Самая низкая температура -31 градуса наблюдалась в этот день в 1987 году.