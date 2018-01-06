Объем сельхозпродукции в Псковской области увеличился на 6 млрд
Рост объема производства сельскохозяйственной продукции в Псковской области в 2017 году ожидается уровне 6 млрд рублей и составит 36 млрд рублей против 30 млрд в
Индекс производства продукции сельского хозяйства равен 111%, а в сельскохозяйственных организациях — 118%.
«Рост в первую очередь обеспечен за счет увеличения животноводческой продукции. По итогам года в регионе производство мяса ожидается более 216 тыс тонн или 123% к уровню прошлого года. Молока — около 201 тыс тонн, картофеля — 150 тыс тонн, что соответствует уровню 2016 года», — сказал Николай Романов.
Он также отметил, что в прошлом году сельхозтоваропроизводителям области была оказана государственная поддержка на общую сумму 1,9 млрд рублей. В 2018 году все направления государственной поддержки будут сохранены. Кроме того, спустя четыре года по решению врио Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, будет возобновлена областная программа поддержки садоводств. На эти цели в бюджете региона на 2018 год заложено более 2,5 млн рублей. Средства планируется направить на ремонт дорог, вывоз мусора и обустройство пожарных водоемов в садоводческих товариществах
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