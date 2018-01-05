МЧС Пскова рассказало, как правильно пользоваться обогревателями

Неисправности в электросистемах, как правило, возникают по причине перегрузки электропроводов, их старости, чрезмерной эксплуатации (т.е. при использовании отопительных или других электроприборов), использования повреждённых или временных проводов, использования предохранителей, отремонтированных в домашних условиях, а также включённых в сеть и надолго оставленных без присмотра электроприборов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.



При эксплуатации электрического оборудования запрещается:



- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе, легковоспламеняющиеся) вещества и материалы,

- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов.



В случае возникновения пожара звоните по телефонам: «01», «101» или «112».