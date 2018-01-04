Новый перинатальный центр в Пскове подключили к постоянному электроснабжению
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников продолжает держать на контроле ход строительства перинатального центра в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. В четверг, 4 января, он вновь побывал на площадке и лично убедился, что подрядчик, как и обещал, не сбавляет темп и продолжает работу в праздничные дни.
С момента последнего визита Михаила Ведерникова на объект здание подключили к постоянной схеме электроснабжения. Основной объем строительных работ выполнен. Также устранены недочеты, на которые врио губернатора обратил внимание подрядчика в ходе недавнего выездного совещания. Осталось завершить облицовку фасада, отделку входной группы и помещений на нижних этажах. Также в планах установка двух грузовых лифтов, монтаж и наладка медицинского оборудования.
Работы идут по графику. Подрядчику оказывается всесторонняя помощь в решении возникающих вопросов, в том числе при содействии со стороны заказчика — госкорпорации «Ростех».
Несмотря на хорошую динамику строительства, врио губернатора не снимает ситуацию с личного контроля. Ответственные лица каждый день докладывают ему о ситуации на объекте, и раз в неделю он проводит выездные планерки. Завтра по поручению Михаила Ведерникова в администрации региона пройдет совещание с участием всех ответственных за реализацию масштабного проекта сторон.
Основной объем строительных работ в новом здании перинатального центра выполнен.
Напомним, строительству перинатального центра в Пскове, сроки сдачи которого в последний год постоянно сдвигались, удалось придать максимальную динамику благодаря усилиям врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Как только он приступил к работе в регион - взял ситуацию под особый контроль. В «ручном режиме» решал вопросы недофинансирования проекта, поставки необходимых материалов и технологического оборудования, а также смены подрядной организации.
На сегодня благодаря целенаправленной и системной работе удалось обеспечить максимальный уровень строительной активности. Если во время его первого визита на площадке работало всего 80 человек, то сейчас занято порядка двухсот и по мере надобности количество рабочих увеличивают.
Отметим также, что перинатальный центр строится в Пскове в рамках программы Министерства здравоохранения РФ по развитию родовспомогательной службы в Российской Федерации. Заказчиком проекта выступает госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой». Цель программы — создание условий для оказания условия доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение младенческой, материнской и детской смертности.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Новый перинатальный центр в Пскове подключили к постоянному электроснабжению18:16
- Жителей Гдовского района впервые начнут переселять из аварийного жилья14:30
- Печерянин с ножом пытался попасть в магазин через окно14:23
- Псковичам рассказали, куда сообщать о взяточниках14:19
- Бдительные себежане сдали пограничникам алжирца08:24
- Псковская область стала площадкой для экспериментальных проектов03.01, 19:10
- В Куньинском районе задержали подозреваемого в угоне03.01, 15:25
- ГИБДД проинформировало о графике работы экзаменационно-регистрационных подразделений03.01, 13:35
- Пскович украл коньяк стоимостью больше 8 тысяч рублей.03.01, 10:15
- В 2018 году начнется реконструкция стадиона "Машиностроитель"03.01, 10:05
- Куда сходить 3 января?03.01, 09:10
- Пьяных водителей задержали в Великих Луках и Новосокольническом районе02.01, 09:30
- В Псковском районе горел дом02.01, 09:25
- Псковичей приглашают кататься на коньках02.01, 09:15
- Движение городских автобусов в Пскове осуществляется по расписанию субботы02.01, 09:13
- Михаил Ведерников встретил новый год в Куньинском районе02.01, 09:10
- Псковичей ждет сегодня дождливая погода и плюсовая температура02.01, 01:12
- Сегодня городской транспорт работает по расписанию выходного дня01.01, 12:38
- В Пскове прошел конкурс на самое лучшее новогоднее убранство01.01, 11:46
- Новогодние елки прошли без нарушений общественного порядка01.01, 11:18
Лидеры обсуждений
- Белые ходоки из пустошкинского леса
- Дно, Псков и Великие Луки прорвались в финал «ПервоКЛАССной баталии»
- На контроле президента
- Лена Летучая предложила уволиться руководителям Новохованской школы
- Крышу залепили пластилином
- Три молодых парня погибли в ДТП на Рижском проспекте в Пскове
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»
- Дед Василий: Лучшая рыбалка — под стенами Мирожки!
- Михаил Ведерников поздравил Николая Мишукова с 85-летним юбилеем
- Сто ярких фактов 2017 года