Жителей Гдовского района впервые начнут переселять из аварийного жилья
«2017 год был непростым, но, несмотря на это, нам удалось реализовать много проектов, над некоторыми из них мы продолжим работу и в этом году», — сказал председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов, комментируя итоги ушедшего 2017 года.
Одним из значимых событий прошлого года он назвал завершение адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах». «За эту пятилетку в Псковской области было расселено 57 тысяч квадратных метров аварийного жилья, построено 46 многоквартирных домов, а в новые благоустроенные квартиры переехали почти 4 тысяч человек», — рассказал он.
Участниками адресной программы Фонда содействия реформированию ЖКХ стали 12 муниципальных образований области: Псков и Великие Луки, Великолукский, Красногородский, Локнянский, Новоржевский, Новосокольнический, Островский, Плюсский, Порховский, Себежский и Печорский районы. На реализацию регионального этапа было направлено порядка 2 млрд рублей.
«В этом году по решению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова мы продолжим работу и планируем расселить из аварийного фонда 236 жителей Великих Лук и Гдовского района. Последний район примет участие в программе впервые», — подчеркнул Андрей Агапов.
Председатель Госкомитета также отметил, что в 2017 году в области началась реализация еще одного крупного проекта — «Формирование комфортной городской среды». По результатам общественных обсуждений в муниципальные программы вошли почти 120 дворов, более 70 общественных территорий. В пяти малых городах началось масштабное благоустройство парков.
«Все запланированные работы выполнены в полном объеме. Было установлено 11 детских и 13 спортивных площадок, почти 700 скамеек и урн, около 100 светильников. По желанию местных жителей оборудованы 520 парковочных мест, установлены ограждения, отремонтированы пешеходные дорожки, выполнено озеленение территорий», — рассказал председатель Госкомитета, уточнив, что объем средств на реализацию проекта составил порядка 150 млн рублей.
Говоря о сфере ЖКХ, Андрей Агапов напомнил, что ряд муниципалитетов в сотрудничестве с инвесторами построили и запустили 8 новых котельных. Они обслуживают многоквартирные дома, социальные учреждения, школы и детские сады. Одну из них, новую котельную на щепе в Пушкинских Горах, посетил Михаил Ведерников. Он предложил главам других районов изучить положительный опыт и возможности использования концессии у них на местах. В целом объем частных инвестиций в модернизацию муниципального теплового хозяйства в 2017 году составил более 190 млн рублей.
Также в ушедшем году региону удалось сохранить положительную динамику по вводу жилья — за 2017 год введено 260 тыс. квадратных метров. Продолжается строительство еще 67 многоквартирных домов общей площадью почти 300 тыс. метров квадратных и реализация проектов комплексного освоения территорий, что позволит ввести более 1,5 млн кв. метров жилой площади, а также объектов социальной инфраструктуры.
В завершение Андрей Агапов рассказал об итогах реализации федеральной целевой программы «Жилище». В прошлом году было выдано 13 сертификатов на сумму почти 21 млн рублей гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также признанным вынужденными переселенцами и выехавшим из районов Крайнего Севера.
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