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Бдительные себежане сдали пограничникам алжирца

04 Января 2018 - 08:24
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Мужчина приехал из Москвы на попутке и пытался попасть в Латвию с помощью навигатора

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного пересечения государственной границы.
 
Случай произошел в первый день наступившего 2018 года в районе деревни Грошево Себежского района. Пограничники получили от бдительных местных жителей информацию о замеченном ими неизвестном лице явно иностранного подданства. Его поведение на местности не вызвало ни малейшего сомнения в том, что он целенаправленно следует в сторону границы.
 
«Незамедлительно и грамотно организованные пограничниками поисковые действия привели к задержанию 37-летнего гражданина Алжира», - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Погрануправления.
 
Задержанный рассказал стражам границы, что прибыл в Псковскую область из Москвы на попутном автомобиле и намеревался скрытно пересечь российско-латвийскую границу, используя навигатор в своем мобильном телефоне.
 
После проведения административно-процессуальных мероприятий и установления истинных мотивов предпринятой попытки незаконного пересечения государственной границы будет решен вопрос о привлечении задержанного к ответственности в соответствии с российским законодательством.
 

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