Псковская область стала площадкой для экспериментальных проектов
Начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян, подводя итоги 2017 года, отметил, что, несмотря на трудности, сфера соцзащиты населения в регионе сработала достойно.
Особым достижением прошлого года он назвал установку Поклонного креста в честь
Армен Мнацаканян напомнил, что в прошлом году Псковская область получила благодарность Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за успешную реализацию проекта по сопровождаемому проживанию выпускников
Также в прошлом году Псковский регион приступил к работе над еще одним экспериментальным проектом в социальной сфере, нацеленным на модернизацию системной помощи пожилым людям. Его реализация осуществляется совместно с Благотворительным фондом «Старость в радость» и продолжится в этом году. «Регионов, которые согласились стать пилотными площадками проекта, в России всего семь», — отметил Армен Мнацаканян.
Благодаря развитию различных форм семейного воспитания, на протяжении ряда лет Псковская область входит в число лучших регионов страны по устройству
Что касается реализации мер социальной поддержки, то в прошлом году ее получателями стали более 300 тыс жителей региона. В этом году, по решению Президента РФ Владимира Путина, вводится ежемесячная денежная выплата на первого ребенка до достижения им полутора лет в размере 10 тыс 652 рубля, поэтому число получателей вырастет.
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