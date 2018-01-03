Пскович украл коньяк стоимостью больше 8 тысяч рублей.
03 Января 2018 - 10:15Главная → Хроника дня
Его задержали сотрудники Росгвардии в магазине на Рижском.
В Пскове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в хищении из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.
Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего гражданина, который похитил из магазина бутылку коньяка стоимостью более 8000 рублей. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.
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