3 Января 2018
Псков
+1 .. +3 °C
Великие Луки
+3 .. +5 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыОтмечаем Новый 2018 годМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

В 2018 году начнется реконструкция стадиона "Машиностроитель"

03 Января 2018 - 10:05
Главная → Хроника дня
Планы на этот год озвучил председатель госкомитета по физкультуре и спорту Иван Штылин.

Самоотверженный труд тренеров и спортсменов отметил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин, подводя итоги 2017 года.

«Говоря об итогах прошлого года, я в первую очередь считаю необходимым сказать огромное спасибо тренерам, работникам дополнительного образования, учителям физической культуры и самим спортсменам, благодаря высокой самоотдаче которых в прошлом году псковичи поднимались на пьедесталы всероссийских и международных соревнований, прославляя и наш регион, и всю страну», — сказал руководитель Госкомитета, отметив особо победу велосипедиста Ивана Макарова (тренер Александр Филиппов) на Сурдоолимпийских играх в Турции.

В прошлом году Псковская область также вошла в топ-10 регионов по итогам 8-й летней Спартакиады учащихся России 2017, где проявили свои лучшие качества молодежные сборные региона.

Кроме того, Иван Штылин констатировал продолжающийся рост интереса жителей региона к занятиям физической культурой и спортом, которому способствует в том числе развитие спортивной инфраструктуры. «В ушедшем году в восьми приграничных районах были построены многофункциональные спортивные площадки, отремонтированы спортивные залы в школах, благоустроены пришкольные стадионы. В 2018 мы планируем открыть спортивный комплекс в Великих Луках с бассейном и ледовым полем. В планах также -  завершение строительства великолукского велоцентра и начало реконструкции стадиона „Машиностроитель“ в Пскове», — рассказал председатель Госкомитета по физкультуре и спорту.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Что продавали псковичам на ярмарке «ART-ель»Мастера новогодней ярмарки «ART-ель»Дети разрисовали стены псковской школыИтоговый конгресс «Ты – предприниматель»
Весь фото архив

Видео

«ART-ель»: ярмарка, которая запомнится надолго Андрей Иголкин «порвал» знатоков программы «Что? Где? Когда?»Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 27 декабря. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 3 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыОтмечаем Новый 2018 годМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50