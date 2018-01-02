В Псковском районе горел дом

Сообщение о возгорании поступило в три часа ночи

В ночь на 2 января в Псковском районе горел жилой дом. Как сообщает сайт регионального управления МЧС, сообщение о возгорании по адресу: Псковский район, Писковичская волость, д. Голубово, ул. Заречная поступило в 02:59.



Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек.



Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

