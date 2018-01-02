Псковичей приглашают кататься на коньках
02 Января 2018 - 09:15Главная → Хроника дня
Опубликовано расписание занятости Ледовой арены
На новогодних каникулах Ледовый дворец Пскова работает без выходных и организует массовые катания для любителей – детей и взрослых. Ледовая арена может принять одновременно до 90 человек.
На сайте спортивного комплекса опубликовано расписание массовых катаний на ближайшую неделю.
2 января, вторник
14:30-15:30 – массовое катание
15:45-16:45 – массовое катание
17:00-18:00 – массовое катание
18:15-19:15 – массовое катание
19:30-20:30 – массовое катание
20:45-21:45 –массовое катание
3 января, среда
14:30-15:30 – массовое катание
15:45-16:45 – массовое катание
17:00-18:00 – массовое катание
19:30-20:30 — массовое катание
04 января, четверг
14:30-15:30 –массовое катание
15:45-16:45 – массовое катание
17:00-18:00 –массовое катание
19:30-20:30 –массовое катание
20:45-21:45 –массовое катание
5 января, пятница
14:30-15:30 –массовое катание
15:45-16:45 –массовое катание
17:00-18:00 –массовое катание
19:30-20:30 –массовое катание
6 января, суббота
14:30-15:30 –массовое катание
15:45-16:45 –массовое катание
17:00-18:00 –массовое катание
19:30-20:30 –массовое катание
22:00-23:30 –массовое катание (ночная дискотека 1час 30 мин. по цене 1 часа)
7 января, воскресенье
13:15-14:15 – массовое катание
14:30-15:30 – массовое катание
15:45-16:45 – массовое катание
17:00-18:00 – массовое катание
19:30-20:30 – массовое катание
20:45-21:45 –массовое катание
На сайте спортивного комплекса опубликовано расписание массовых катаний на ближайшую неделю.
2 января, вторник
14:30-15:30 – массовое катание
15:45-16:45 – массовое катание
17:00-18:00 – массовое катание
18:15-19:15 – массовое катание
19:30-20:30 – массовое катание
20:45-21:45 –массовое катание
3 января, среда
14:30-15:30 – массовое катание
15:45-16:45 – массовое катание
17:00-18:00 – массовое катание
19:30-20:30 — массовое катание
04 января, четверг
14:30-15:30 –массовое катание
15:45-16:45 – массовое катание
17:00-18:00 –массовое катание
19:30-20:30 –массовое катание
20:45-21:45 –массовое катание
5 января, пятница
14:30-15:30 –массовое катание
15:45-16:45 –массовое катание
17:00-18:00 –массовое катание
19:30-20:30 –массовое катание
6 января, суббота
14:30-15:30 –массовое катание
15:45-16:45 –массовое катание
17:00-18:00 –массовое катание
19:30-20:30 –массовое катание
22:00-23:30 –массовое катание (ночная дискотека 1час 30 мин. по цене 1 часа)
7 января, воскресенье
13:15-14:15 – массовое катание
14:30-15:30 – массовое катание
15:45-16:45 – массовое катание
17:00-18:00 – массовое катание
19:30-20:30 – массовое катание
20:45-21:45 –массовое катание
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