Псковичей приглашают кататься на коньках

Опубликовано расписание занятости Ледовой арены

На новогодних каникулах Ледовый дворец Пскова работает без выходных и организует массовые катания для любителей – детей и взрослых. Ледовая арена может принять одновременно до 90 человек.

На сайте спортивного комплекса опубликовано расписание массовых катаний на ближайшую неделю.



2 января, вторник

14:30-15:30 – массовое катание

15:45-16:45 – массовое катание

17:00-18:00 – массовое катание

18:15-19:15 – массовое катание

19:30-20:30 – массовое катание

20:45-21:45 –массовое катание



3 января, среда

14:30-15:30 – массовое катание

15:45-16:45 – массовое катание

17:00-18:00 – массовое катание

19:30-20:30 — массовое катание



04 января, четверг

14:30-15:30 –массовое катание

15:45-16:45 – массовое катание

17:00-18:00 –массовое катание

19:30-20:30 –массовое катание

20:45-21:45 –массовое катание



5 января, пятница

14:30-15:30 –массовое катание

15:45-16:45 –массовое катание

17:00-18:00 –массовое катание

19:30-20:30 –массовое катание



6 января, суббота

14:30-15:30 –массовое катание

15:45-16:45 –массовое катание

17:00-18:00 –массовое катание

19:30-20:30 –массовое катание

22:00-23:30 –массовое катание (ночная дискотека 1час 30 мин. по цене 1 часа)



7 января, воскресенье

13:15-14:15 – массовое катание

14:30-15:30 – массовое катание

15:45-16:45 – массовое катание

17:00-18:00 – массовое катание

19:30-20:30 – массовое катание

20:45-21:45 –массовое катание

