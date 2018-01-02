Михаил Ведерников встретил новый год в Куньинском районе
02 Января 2018 - 09:10Главная → Хроника дня
Праздничные выходные врио губернатора проводит с семьей
Врио губернатора региона Михаил Ведерников провел первый день нового года вместе с семьей и друзьями в Куньинском районе Псковской области. Об этом стало известно из опубликованного им поста в Instagram, где размещены фото и видео.
- Счастья всем в наступившем году!!! Старайтесь больше времени проводить с любимыми, родными и близкими людьми!!! – написал Михаил Ведерников.
Напомним, у Михаила Ведерникове есть аккаунт в Инстаграм m.v_007.
- Счастья всем в наступившем году!!! Старайтесь больше времени проводить с любимыми, родными и близкими людьми!!! – написал Михаил Ведерников.
Напомним, у Михаила Ведерникове есть аккаунт в Инстаграм m.v_007.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
02 Января 2018
- Пьяных водителей задержали в Великих Луках и Новосокольническом районе09:30
- В Псковском районе горел дом09:25
- Псковичей приглашают кататься на коньках09:15
- Движение городских автобусов в Пскове осуществляется по расписанию субботы09:13
- Михаил Ведерников встретил новый год в Куньинском районе09:10
- Псковичей ждет сегодня дождливая погода и плюсовая температура01:12
- Сегодня городской транспорт работает по расписанию выходного дня01.01, 12:38
- В Пскове прошел конкурс на самое лучшее новогоднее убранство01.01, 11:46
- Новогодние елки прошли без нарушений общественного порядка01.01, 11:18
- В новогоднюю ночь в Гдовском районе сбили пешехода01.01, 10:54
- Сегодня в Псковской области ожидается дождь и мокрый снег01.01, 10:30
- «Кто в доме хозяин» расскажет выставка в Приказной палате31.12, 13:00
- В деревне Соловьи тушили пожар спасатели31.12, 12:30
- Сельдь под шубой потеснила Оливье на новогоднем столе31.12, 10:47
- Дом горел в деревне Северики31.12, 10:30
- Плюсовая температура ждет псковичей на Новый год31.12, 09:47
- Три молодых парня погибли в ДТП на Рижском проспекте в Пскове30.12, 11:34
- Пропал пенсионер из Великолукского дома-интерната30.12, 10:06
- В Псковской области начальник почтового отделения присвоила имущество почты30.12, 09:45
- Мокрый снег пройдет местами по области30.12, 09:32
Лидеры обсуждений
- Белые ходоки из пустошкинского леса
- Дно, Псков и Великие Луки прорвались в финал «ПервоКЛАССной баталии»
- На контроле президента
- Лена Летучая предложила уволиться руководителям Новохованской школы
- Крышу залепили пластилином
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»
- Три молодых парня погибли в ДТП на Рижском проспекте в Пскове
- Сто ярких фактов 2017 года
- Дед Василий: Лучшая рыбалка — под стенами Мирожки!
- Михаил Ведерников поздравил Николая Мишукова с 85-летним юбилеем
Фото
Что продавали псковичам на ярмарке «ART-ель»Мастера новогодней ярмарки «ART-ель»Дети разрисовали стены псковской школыИтоговый конгресс «Ты – предприниматель»Весь фото архив
Видео
«ART-ель»: ярмарка, которая запомнится надолго Андрей Иголкин «порвал» знатоков программы «Что? Где? Когда?»Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть перваяВесь видео архив