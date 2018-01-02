2 Января 2018
Псков
+1 .. +3 °C
Великие Луки
+2 .. +4 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыОтмечаем Новый 2018 годМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Михаил Ведерников встретил новый год в Куньинском районе

02 Января 2018 - 09:10
Главная → Хроника дня
Праздничные выходные врио губернатора проводит с семьей
Врио губернатора региона Михаил Ведерников провел первый день нового года вместе с семьей и друзьями в Куньинском районе Псковской области. Об этом стало известно из опубликованного им поста в Instagram, где размещены фото и видео.



- Счастья всем в наступившем году!!! Старайтесь больше времени проводить с любимыми, родными и близкими людьми!!! – написал Михаил Ведерников. 
Напомним, у Михаила Ведерникове есть аккаунт в Инстаграм m.v_007.
 
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Что продавали псковичам на ярмарке «ART-ель»Мастера новогодней ярмарки «ART-ель»Дети разрисовали стены псковской школыИтоговый конгресс «Ты – предприниматель»
Весь фото архив

Видео

«ART-ель»: ярмарка, которая запомнится надолго Андрей Иголкин «порвал» знатоков программы «Что? Где? Когда?»Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 27 декабря. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 3 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыОтмечаем Новый 2018 годМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50