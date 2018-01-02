Псковичей ждет сегодня дождливая погода и плюсовая температура
02 Января 2018 - 01:12Главная → Хроника дня
На территории региона прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя
Сегодня, 2 января, на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщает сайт регионального управления МЧС. Ветер южных направлений 5-10 м/сек. Температура по области: 0…+5 гр.С. Атмосферное давление низкое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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