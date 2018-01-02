Псковичей ждет сегодня дождливая погода и плюсовая температура

На территории региона прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя

Сегодня, 2 января, на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщает сайт регионального управления МЧС. Ветер южных направлений 5-10 м/сек. Температура по области: 0…+5 гр.С. Атмосферное давление низкое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

