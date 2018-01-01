Сегодня городской транспорт работает по расписанию выходного дня

Три маршрута отменены

Сегодня, 1 января, движение городских автобусов осуществляется по расписанию выходного дня, с увеличенными интервалами движения автобусов, сообщается на официальном сайте ГППО "Псковпассажиравтотранс".



Маршруты №№ 25, 30, 161 отменены.



Движение общественного транспорта по г. Пскову со 2 по 8 января будет осуществляться по расписанию субботнего дня.