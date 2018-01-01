В новогоднюю ночь в Гдовском районе сбили пешехода

ДТП произошло около 4 часов утра

Спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в Гдовском районе. Как сообщает сайт регионального управления МЧС, в 03:40 1 января поступило сообщение о ДТП по адресу: Гдовский район, Полновская волость, д. Партизанская с участием пешехода и легкового автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.



Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.

