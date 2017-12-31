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Сельдь под шубой потеснила Оливье на новогоднем столе

31 Декабря 2017 - 10:47
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Запросы на кулинарную тематику перед Новым годом, по данным исследований Яндекса, увеливаются в три раза. Аналитики поисковика  выяснили, какие блюда  в это время пользуются наибольшей популярностью.

Судя по рецептам, которые искали россияне за три дня до праздников в прошлые годы, в новогоднюю ночь едят в основном салаты. Популярны  также тарталетки, холодец и бутерброды, а вот горячие блюда в топ не попали.

В прошлом году за три предпраздничных дня Яндекс ответил почти на семь миллионов запросов со словом «салат». Если предположить, что каждый такой запрос приводит к приготовлению хотя бы двух-трёх килограммов салата, получится больше пятнадцати тысяч тонн.

Самый популярный салат — «Селёдка под шубой», особенно его любят в дальневосточных регионах. На втором месте — «Оливье», на третьем — «Цезарь». «Мимозу» тоже ищут очень часто, причём в Москве и Петербурге доля запросов об этом салате в полтора раза больше, чем в целом по стране.

Запросы про «Оливье» очень разнообразны. Многие ищут не просто рецепт, а [настоящий оливье] или [оригинальный оливье]. Судя по запросам с упоминанием конкретных ингредиентов, чаще всего его делают с колбасой, но популярны и варианты с языком или креветками.

Также в рейтинг российских салатов вошли: "Мимоза", "Крабовый салат", "Салат с кальмарами", "Салат с курицей и ананасами", "Гранатовый браслет", "Греческий салат", "Салат с креветками", "Подсолнух".  Запрашивают в поисковике также "Тарталетки с икрой, с салатом, с грибами", "Бутерброды со шпротами, с красной икрой, с рыбой", "Рулет из лаваша".
 
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