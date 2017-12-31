«Кто в доме хозяин» расскажет выставка в Приказной палате
31 Декабря 2017 - 13:00Главная → Хроника дня
Как рассказали в Псковском музее-заповеднике, основу выставки составили предметы прикладного характера из фондов музея-заповедника. Весь вещевой материал был собран сотрудниками музея по деревням Псковщины в этнографических экспедициях в 60-70-х годах XX века.
Основная задача выставки – показать интерьер псковской крестьянской избы конца XIX – начала XX вв. Важное место в жилище занимала печь, и на нашей выставке печь заняла свое достойное место. Рядом предметы, которые использовала хозяйка для выпечки хлеба, приготовления пищи семье и корма домашнему скоту. Здесь же ухваты, хлебная лопата, чугунки и другие принадлежности для стряпни. Часть хозяйственной утвари показана в «чуланчике» – ступа, кубела, корыта, мерная ложка. Как и полагается, по диагонали от печи находится красный угол. Он был самым почетным. В красном углу висит икона, тканые и вышитые полотенца. Здесь на тканых половиках стоит резной обеденный стол с медным самоваром, рядом резные лавка и скамья.
В этом доме есть уголок с люлькой (зыбкой), рядом пространство, где женщины занимались различным рукоделием. Дети постарше могли мастерить игрушки, другие играли, а кто-то обучался грамоте на грифельных досках.
К концу XIX века убранство русской избы начало быстро изменяться, сказалось влияние города. В домах появляется фабричная мебель, на окнах занавески, коврики, скатерти на столах. Повсеместно распространяется керосиновое освещение. Все эти детали отражены на выставке.
Выставка задумывалась, как дополнительная площадка для проведения интерактивных программ для школьников и взрослых. Здесь можно провести занятия для организованных групп по праздникам народного календаря, традиционным ремеслам, глиняной игрушке, русскому костюму и чаепитию, миру крестьянского дома. Все культурно-образовательные программы могут сопровождаться мастер-классом.
Программы проводятся для организованных групп по предварительным заявкам по телефонам: 66-18-29 и 72-45-74.
Приглашаем псковичей и гостей города посетить выставку «Кто в доме хозяин», которая будет интересна и детям, и взрослым.
Выставка работает в с 11.00 до 18.00, выходной понедельник, последний вторник месяца – санитарный день. Цена билета – 50 рублей для всех категорий посетителей.
Режим работы Приказной палаты и других объектов музея-заповедника в Новогодние дни здесь.
Основная задача выставки – показать интерьер псковской крестьянской избы конца XIX – начала XX вв. Важное место в жилище занимала печь, и на нашей выставке печь заняла свое достойное место. Рядом предметы, которые использовала хозяйка для выпечки хлеба, приготовления пищи семье и корма домашнему скоту. Здесь же ухваты, хлебная лопата, чугунки и другие принадлежности для стряпни. Часть хозяйственной утвари показана в «чуланчике» – ступа, кубела, корыта, мерная ложка. Как и полагается, по диагонали от печи находится красный угол. Он был самым почетным. В красном углу висит икона, тканые и вышитые полотенца. Здесь на тканых половиках стоит резной обеденный стол с медным самоваром, рядом резные лавка и скамья.
В этом доме есть уголок с люлькой (зыбкой), рядом пространство, где женщины занимались различным рукоделием. Дети постарше могли мастерить игрушки, другие играли, а кто-то обучался грамоте на грифельных досках.
К концу XIX века убранство русской избы начало быстро изменяться, сказалось влияние города. В домах появляется фабричная мебель, на окнах занавески, коврики, скатерти на столах. Повсеместно распространяется керосиновое освещение. Все эти детали отражены на выставке.
Выставка задумывалась, как дополнительная площадка для проведения интерактивных программ для школьников и взрослых. Здесь можно провести занятия для организованных групп по праздникам народного календаря, традиционным ремеслам, глиняной игрушке, русскому костюму и чаепитию, миру крестьянского дома. Все культурно-образовательные программы могут сопровождаться мастер-классом.
Программы проводятся для организованных групп по предварительным заявкам по телефонам: 66-18-29 и 72-45-74.
Приглашаем псковичей и гостей города посетить выставку «Кто в доме хозяин», которая будет интересна и детям, и взрослым.
Выставка работает в с 11.00 до 18.00, выходной понедельник, последний вторник месяца – санитарный день. Цена билета – 50 рублей для всех категорий посетителей.
Режим работы Приказной палаты и других объектов музея-заповедника в Новогодние дни здесь.
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