Плюсовая температура ждет псковичей на Новый год
31 Декабря 2017 - 09:47Главная → Хроника дня
31 декабря в Псковской области ожидается от -2 до +3 градусов. По прогнозу Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды , ветер будет южных направлений 5-10 м/сек.
Атмосферное давление низкое.
Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Атмосферное давление низкое.
Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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