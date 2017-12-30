Три молодых парня погибли в ДТП на Рижском проспекте в Пскове

Авария произошла 30 декабря в начале шестого утра на пересечении Рижского проспекта и ул. Западной. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, машина на большой скорости вылетела на встречную полосу, врезалась в дерево, буквально повиснув на находящемся рядом ограждении.



Автомобилем управлял молодой человек 1997 года рождения. В салоне у него находились еще двое парней (один 1997 года рождения, личность второго устанавливается) и девушка 1999 года рождения. Погибли все, кроме девушки. Она получила травму плеча и была госпитализирована.



Информация о том, находился ли водитель и его пассажиры в состоянии алкогольного опьянения устанавливается.