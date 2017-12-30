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Три молодых парня погибли в ДТП на Рижском проспекте в Пскове

30 Декабря 2017 - 11:34
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 Авария произошла 30 декабря в начале шестого утра на пересечении Рижского проспекта и ул. Западной. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, машина на большой скорости вылетела на встречную полосу, врезалась в дерево, буквально повиснув на находящемся рядом ограждении.

Автомобилем управлял молодой человек 1997 года рождения. В салоне у него находились еще двое парней (один 1997 года рождения, личность второго устанавливается)  и девушка 1999 года рождения. Погибли все, кроме девушки. Она получила травму плеча и была госпитализирована.

Информация о том, находился ли водитель и его пассажиры в состоянии алкогольного опьянения устанавливается. 
Комментарии: 2
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Комментарии

максим
30 Декабря 2017 - 12:42
отсутствие навыков вождения, знаний правил и алкоголь + мощь мотора = смертельная смесь.
лина
30 Декабря 2017 - 14:25
горе какое родным, перед новым годом
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