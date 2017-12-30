В Псковской области начальник почтового отделения присвоила имущество почты
30 Декабря 2017 - 09:45Главная → Хроника дня
Прокурором Стругокрасненского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Стругокрасненского района, которая в январе 2016 года совершила хищение в крупном размере имущества ФГУП «Почта России» вверенного ей, сообщила старший помощник прокурора района Мария Темирбулатова.
Женщина использовала для этого свое служебное положение начальника почтового отделения. Племянник бывшей сотрудницы Порховского почтамта УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России», являющийся жителем Ленинградской области, осужден за пособничество в совершении данного преступления.
Приговором Стругокрасненского районного суда жительница Стругокрасненского района признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, ее племянник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 - ч. 3 ст. 160 УК РФ.
Обоим подсудимым суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Женщина использовала для этого свое служебное положение начальника почтового отделения. Племянник бывшей сотрудницы Порховского почтамта УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России», являющийся жителем Ленинградской области, осужден за пособничество в совершении данного преступления.
Приговором Стругокрасненского районного суда жительница Стругокрасненского района признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, ее племянник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 - ч. 3 ст. 160 УК РФ.
Обоим подсудимым суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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