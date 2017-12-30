В Пскове автомобиль вылетел на тротуар

В Пскове на перекрестке Рижского проспекта и ул. Западной автомобиль вылетел на тротуар. Информация о произошедшем ДТП поступило в 05.17, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области. Для ликвидации ДТП привлекалась 2 единицы техники, 7 человека.



Телефон экстренного вызова службы спасения - 112.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.