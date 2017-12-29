Михаил Ведерников: Мои личные перспективы я напрямую связываю с регионом, где начинается Россия

«Задача одна - вывести качество жизни в Псковской области на новый уровень», - заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопрос информационного агентства «Интерфакс» о задачах, которые перед ним поставил президент России Владимир Путин.

«Успех любого дела определяют стоящие за ним люди. За будущим области - все ее жители. Пока они не почувствуют свою востребованность и важность, пока не будет обеспечено работой трудоспособное население, чтобы наши люди не уезжали на заработки в Санкт-Петербург или Москву, мы не сделаем качественный шаг вперед, - сказал глава региона. - Когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сообщил о решении назначить меня на должность врио губернатора, никаких иллюзий я не строил - знал, что предстоит сложная, серьезная и очень ответственная работа. К ней я готов и буду делать все необходимое, чтобы оправдать доверие главы государства и жителей Псковской области. Мои личные перспективы я напрямую связываю с регионом, где начинается Россия. Поэтому для меня важно сделать все от меня зависящее, чтобы псковичи почувствовали позитивные изменения в своей жизни».



Отметим, в январе 2018 года исполнится 100 дней с момента назначения президентом Владимиром Путиным врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.